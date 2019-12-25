Путин выразил сомнения, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам подвел предварительные итоги начала реализации национальных проектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Он заявил, что определенные результаты уже есть: около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках так называемого демографического пакета мер – это выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей. Реализуется ясельная программа, ведется оснащение школ высокотехнологичным оборудованием, запущена программа медосмотров. Расселение из аварийного жилья ведется с опережением, отремонтировано почти 14 тысяч километров региональных и местных дорог.

Однако, по словам президента, у большинства россиян пока нет ощущения реальных перемен к лучшему.

"Главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, – это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять, – это в том числе ФСО", -заявил глава государства.

Среди сфер, где пока не удалось достичь запланированного Путин назвал снижение смертности.