Число пострадавших от распыления газового баллончика в школе Чайковского выросло до 20

Озвучено число пострадавших от распыления содержимого газового баллончика в школе №4 Чайковского, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным прокуратуры края, сегодня утром после того, как неизвестный распылил на третьем этаже здания школы газ из баллончика, всех эвакуировали из здания. К медикам обратились 20 человек, угрозы их здоровью нет.

Началась проверка, во время которой предстоит выяснить, как организован пропускной режим в здании, как после распыления газа вели себя сотрудники школы и прочие обстоятельства случившегося.