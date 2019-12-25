11 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Число пострадавших от распыления газового баллончика в школе Чайковского выросло до 20

Озвучено число пострадавших от распыления содержимого газового баллончика в школе №4 Чайковского, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным прокуратуры края, сегодня утром после того, как неизвестный распылил на третьем этаже здания школы газ из баллончика, всех эвакуировали из здания. К медикам обратились 20 человек, угрозы их здоровью нет.

Началась проверка, во время которой предстоит выяснить, как организован пропускной режим в здании, как после распыления газа вели себя сотрудники школы и прочие обстоятельства случившегося.

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Число пострадавших от распыления газового баллончика в школе Чайковского выросло до 20

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Теги: школа №4, газовый баллончик, пострадавшие, медицинская помощь



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Ранее 25.12.2019 12:00 Мск В Пермском крае в школе распылили газовый баллончик, эвакуированы 537 учеников

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