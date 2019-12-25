По большинству социально-экономических показателей Россия сопоставима с ЕС, и разрыв сокращается, - исследование Росстата

Росстат опубликовал сборник о сравнительном социально-экономическом положении России и ЕС. Накануне.RU приводит обзор наиболее интересных данных.

Россия занимает 12,8% мировой территории, ЕС - 3,2%. В то же время в России проживает 1,9% мирового населения, в ЕС - 6,8%.

Россия в 2017 году добывала 12,6% всей добываемой в мире нефти, ЕС - 1,6%, причем доля России за 7 лет не изменилась, а ЕС - сократилась в 1,5 раза. По добыче газа на Россию и ЕС приходилось соответственно 18,4% и 3,5%, причем доля России уменьшилась за 7 лет на 1/12, а ЕС - почти в два раза. По добыче угля на Россию приходилось 5,1%, на ЕС - 6,4%, причем доля России за 7 лет на четверть выросла, а ЕС - на 1/7 упала.

Россия вырабатывала 4,3% мировой электроэнергии, ЕС - 13,0%, однако на душу населения в России приходилось почти 7500 кВт•ч, а в ЕС - 6400.

Большое превосходство ЕС имеет в производстве стали - 10,0% от мирового производства (России - 4,2%), причем эти доли уменьшились, но в ЕС больше.

ЕС производил бумаги и картона 22,4% от мирового объема, Россия - всего 2,1%. Однако доля ЕС упала на 2%, а России - выросла в 1,5 раза.

В производстве зерновых и зернобобовых культур ЕС тоже впереди - 10,2% от мирового объема, Россия - 4,4%. Но и здесь доля ЕС за 7 лет снизилась, а России - выросла в 2 раза. При этом на душу населения в России производилось в 1,5 раза больше - 923 кг против 611 кг в ЕС. В производстве пшеницы на душу населения превосходство России двукратное.

По производству скота и птицы на ЕС приходилось 14,3%, на Россию - 3,1%. Динамика та же самая: доля ЕС снижается, России - существенно выросла. Среднедушевое производство в России 70 кг в год, в ЕС - 93 кг.

По экспорту и импорту товаров на ЕС приходилось около 33%, на Россию - менее 2%.

Безработица в России в прошлом году составляла 4,8%, в ЕС - 6,8%. Уровень безработицы среди молодежи одинаков - около 16%. Но в Испании, Италии, Греции он превышает 30%, в Португалии, Франции, Хорватии - более 20%. При этом в России только 8% занятых заняты неполное рабочее время. В Австрии и Германии таких 28%, Бельгии, Дании, Великобритании - 25-26%, Нидерландах - 51%, Франции и Италии - 19%. То есть во многих ведущих странах Европы около четверти населения нечем занять все рабочее время.

Интерес представляет сопоставимый уровень цен как отношение паритета покупательной способности к валютному курсу, который показывает дороговизну жизни в стране. Если принять общий уровень ЕС за 100%, то в России он всего 52%, т.е. жизнь в России в два раза дешевле, чем в ЕС. Самые "дорогие" страны ЕС: Дания - 132%, Швеция - 130%, Финляндия - 124%, далее идут Люксембруг, Ирландия, Австрия, Бельгия, Нидерланды - 112-115%. Для сравнения: в США он равен 126%, т.е. там в 2,5 раза дороже жить, чем в России.

Неравенство в уровне доходов по группам населения, измеряемое коэффициентом Джини, в России лишь немного выше, чем в ЕС. Если считать соотношение доходов 10% самых богатых к 10% самым бедным, то в России это соотношение равно 15, а в ЕС в среднем 9.

По уровню зарплаты в странах еврозоны в пересчете на рубли она была в 4 раза выше, чем в России. В то же время во многих странах ЕС из зарплаты высчитывается гораздо больший процент налогов, чем в России. А с учетом в два раза более дорогой жизни в ЕС этот разрыв становится очень небольшим. Так, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в ЕС примерно в 1,5 раза больше, чем в России.

Уровень инфляции в ЕС остается более низким - 1,7% в текущем году против 2,7% в России.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России и ЕС различается очень сильно. Для мужчин - почти 11 лет: в России - 67,5 лет, в ЕС - 78,3 года. Для женщин только 6 лет: в России - 77,6 года, в ЕС - 83,5 года. В то же время в 2010 году эта разница была соответственно почти 14 лет и 8 лет. То есть Россия догоняет ЕС по продолжительности жизни, хотя разница еще очень велика. По уровню рождаемости Россия и ЕС одинаковы - чуть более 1,5 детей на женщину.

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что по большинству социально-экономических показателей Россия лишь немного уступает ЕС, причем многие восточноевропейские страны опережает, но за счет большей доли более богатых стран "старой Европы" общее сравнение в целом пока в пользу ЕС. Однако этот разрыв не является критически большим и в последние годы сокращается, в том числе из-за проблем в экономике Европы.