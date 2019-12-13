Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России

Лидеры на саммите Евросоюза согласовали решение о продлении экономических санкций против России, действие которых истекает 31 января 2020 года.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что депутаты заслушали доклад представителей Франции и Германии по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже.

Парламентарии обсудили содержание выступлений и ситуацию на Украине, пишет Regnum. В итоге они приняли решение продлить санкции против РФ.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет первой отменять санкции, введенные в ответ на ограничительные меры Евросоюза.

По его словам, некоторые российские компании хотели бы, чтобы контрсанкции "сохранились навсегда".

Медведев добавил, что отношения Москвы и Брюсселя могут улучшиться в случае прогресса в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.