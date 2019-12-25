Елену Шувалову обвинили в расколе КПРФ и предложили исключить из партии

Московский горком КПРФ принял решение об исключении из рядов партии депутата МГД Елены Шуваловой. С соответствующим решением решено обратиться к пленуму Московского горкома и в президиум ЦК КПРФ.

В постановлении Бюро МГК КПРФ констатируется, что Елена Шувалова после избрания депутатом Мосгордумы не выполняет обязательство по уплате партийного максимума.

Также, по мнению бюро, имели место "попытки срыва явки на заседания фракции и организация и проведение отдельных от фракции совещаний в собственном кабинете и иные формы осуществления внутригрупповой координации по выработке линии поведения, отличной от официальной линии поведения фракции КПРФ в Мосгордуме, что является прямым признаком действий по расколу фракции, созданию групповщины и фракционности, запрещенных п.2.5 Устава КПРФ".

Отдельной критике подверглась "политическая линия" Елены Шуваловой, направленная на сотрудничество с несистемной оппозицией. Ей досталось за тот самый круглый стол, который, несмотря на заявленную общедемократическую тему, были приглашены такие люди как Алексей Навальный и Любовь Соболь. На то же мероприятие был приглашён Павел Грудинин, и присутствие двух политиков (Навального и Грудинина) в одной аудитории, по мнению партии, грозило бы "катастрофой" для КПРФ и "смертью как политика" для Грудинина.

Бюро МГК КПРФ расценило произошедшее как продуманную провокацию, а депутата Шувалову сочло одним из ключевых организаторов.

Сама Елена Шувалова ранее рассказала Накануне.RU, что уже снялась с партийного учёта в столице и, таким образом, рассмотрение её дела в Московском горкоме неправомерно, а давление на неё оказывается в первую очередь из-за позиции по бюджету Москвы.

На последнем в уходящем году заседании Мосгордума Шувалова и фракция КПРФ не поддержали исполнение бюджета столицы за 2018 год. У депутатов возникли вопросы как ко времени рассмотрения документа (в конце 2019-го рассматривается отчет за 2018-й), так и концепции документа. Также были вопросы по конкретным статьям бюджета, например, по платным парковкам.

"Москва – это пирамида МММ, и она – рано или поздно – обрушится", - считает Шувалова, отмечая, что значительная часть доходной части бюджета Москвы формируется за счет федеральных поступлений (в частности, за счет ФНС). По ее мнению, если федеральные власти в какой-то момент передумают и "решат спасти российскую глубинку", то столице придется туго.

Стоит отметить, что исполнение бюджета депутаты Мосгордумы все равно приняли, хотя против голосовало более трети народных избранников.