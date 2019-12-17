03 Октября 2020
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Политика В России
Мосгордума, Московская городская дума, МГД (2018) | Фото: nakanune.ru

Бюро московского горкома КПРФ рассмотрит дело о расколе

Бюро московского отделения КПРФ сегодня рассмотрит дело о "внутреннем расколе". Ранее бюро констатировало, что в МГД сложилась "нездоровая обстановка внутреннего раскола, когда одна часть депутатов организованно игнорирует решения вышестоящих партийных органов".
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"Неформальным лидером" фрондирующей группы партийцы посчитали депутата Елену Шувалову, на которую было заведено персональное партийное дело.

До начала заседания нам удалось связаться с самим "идейным вдохновителем раскола".

Елена Шувалова в беседе с Накануне.RU отметила, что дело оформлено задним числом, а сама она снялась с партийного учёта в столице и, таким образом, её дело не может разбираться в московской парторганизации.

"Я уважаю партию, всегда прислушиваюсь, но завтра партия прикажет кого-то ограбить – и, что ли, тоже пойду грабить? А это, по существу, грабёж, только не одного человека, а миллионов москвичей", – рассказала она.

Также Елена Шувалова считает кампанию против себя решением не всей партии, а отдельных её представителей. она обратила внимание на то, что из трёх партийных организаций в её округе, две фактически оказали поддержку. Москворецкая (туда входят два района Якиманка и Замоскворечье) и Казанская направили на бюро воззвания в её защиту. Тверская тоже на стороне Елены Шуваловой, но это ей не дают оформить юридически.

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Бюро московского горкома КПРФ рассмотрит дело о расколе

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Теги: Москва, КПРФ, раскол, Шувалова



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Развитие сюжета:

Ранее 25.12.2019 12:06 Мск Елену Шувалову обвинили в расколе КПРФ и предложили исключить из партии

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