Бюро московского горкома КПРФ рассмотрит дело о расколе

Бюро московского отделения КПРФ сегодня рассмотрит дело о "внутреннем расколе". Ранее бюро констатировало, что в МГД сложилась "нездоровая обстановка внутреннего раскола, когда одна часть депутатов организованно игнорирует решения вышестоящих партийных органов".

"Неформальным лидером" фрондирующей группы партийцы посчитали депутата Елену Шувалову, на которую было заведено персональное партийное дело.

До начала заседания нам удалось связаться с самим "идейным вдохновителем раскола".

Елена Шувалова в беседе с Накануне.RU отметила, что дело оформлено задним числом, а сама она снялась с партийного учёта в столице и, таким образом, её дело не может разбираться в московской парторганизации.

"Я уважаю партию, всегда прислушиваюсь, но завтра партия прикажет кого-то ограбить – и, что ли, тоже пойду грабить? А это, по существу, грабёж, только не одного человека, а миллионов москвичей", – рассказала она.

Также Елена Шувалова считает кампанию против себя решением не всей партии, а отдельных её представителей. она обратила внимание на то, что из трёх партийных организаций в её округе, две фактически оказали поддержку. Москворецкая (туда входят два района Якиманка и Замоскворечье) и Казанская направили на бюро воззвания в её защиту. Тверская тоже на стороне Елены Шуваловой, но это ей не дают оформить юридически.