12 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Виктория Айметдинова (2019) | Фото: vk.com

Продлен арест няни из Заводоуковска, которой вменяют убийство ребенка

В Заводоуковске продолжается психиатрическая экспертиза няни, которой вменяют убийство маленького ребенка. Обвиняемой продлили срок ареста, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, уголовное дело о похищении полугодовалого ребенка в Заводоуковске передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. По версии следствия, Виктория Айметдинова, которой супружеская пара из Заводоуковска доверила своего полугодовалого ребенка, пока они ездили на похороны, решила его похитить. 24 сентября, около полудня, она собрала подопечного и пошла в лес, который расположен за домом. Около 13.00, уже гуляя среди деревьев, она якобы и убила ребенка. Обвиняемая признала вину.

В пресс-службе областного управления СКР Накануне.RU сообщили, что сразу после ареста назначена психиатрическая экспертиза. Она еще идет, говорить о результатах рано. Обвиняемая остается под арестом. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Айметдиновой "мерещились черти".

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Продлен арест няни из Заводоуковска, которой вменяют убийство ребенка

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Теги: няня, Заводоуковск, Виктория Айметдинова, ребенок, убийство, похищение



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