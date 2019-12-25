В Тюмени двое пострадавших в пожаре в жилом доме продолжат лечиться амбулаторно

Медики рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в частном жилом доме в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Напомним, сообщение о возгорании в трехэтажном частном жилом доме площадью 300 "квадратов" по адресу Олега Кошевого, 41 поступило в 18.55 24 декабря. В 18.58 первые подразделения прибыли на место, к этому времени огонь полыхал на кровле и третьем этаже. Спасены двое жителей, пострадали трое, во время разбора завалов нашли тело погибшего. В пункте временного размещения оказались 16 жителей, среди которых были трое детей. В 21.58 ликвидировано открытое горение. Причина трагедии устанавливается.

Троих обратившихся за медицинской помощью доставили в Областную клиническую больницу № 1. Один пациент в состоянии средней степени тяжести находится в общей палате ожогового отделения. У него – ожог 10% ожогов тела и термоингаляционная травма.

Двое других пострадавших с отравлением продуктами горения доставлены в токсикологическое отделение. После оказания помощи один пострадавший отказался от госпитализации, второй находится в удовлетворительном состоянии, он продолжает лечение в клинике.