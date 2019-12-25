11 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
пожар пепелище (2008) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени в пожаре, бушевавшем в частном доме площадью 300 "квадратов", один человек погиб и трое пострадали

В Тюмени произошел крупный пожар, есть пострадавшие и погибший, сообщили Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МЧС Сергей Юсько.
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Сообщение о возгорании в трехэтажном частном жилом доме площадью 300 "квадратов" на улице Гастелло поступило в 18.55 24 декабря. В 18.58 первые подразделения прибыли на место, к этому времени огонь полыхал на кровле и третьем этаже.

Спасены двое жителей, пострадали трое, во время разбора завалов нашли тело погибшего. В пункте временного размещения оказались 16 жителей, среди которых были трое детей. В 21.58 ликвидировано открытое горение. Причина трагедии устанавливается.

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В Тюмени в пожаре, бушевавшем в частном доме площадью 300 "квадратов", один человек погиб и трое пострадали

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Теги: улица Гастелло, пожар, частный жилой дом



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Ранее 25.12.2019 09:40 Мск В Тюмени двое пострадавших в пожаре в жилом доме продолжат лечиться амбулаторно

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