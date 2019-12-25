Lada 4x4 получит современный руль

Компания "АвтоВАЗ" начнет оснащать LADA 4×4 новым рулем с фронтальной подушкой безопасности.

Как ожидается, это произойдет к весне 2020 года. Изначально планировалось, что российский внедорожник получит новое рулевое колесо в декабре или январе 2020 года, но из-за того, что поставщик до сих пор не найден, сроки переносятся, сообщает "Лада.Онлайн".

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" начал производство внедорожника Lada 4х4.

Отличительные особенности машины - обновленный интерьер и безопасность автомобиля.

Обновлены сиденья, обивка потолка, потолочные поручни, обивка стоек лобового стекла, применены новые опоры двигателя, снижающие уровень вибраций.

Появился новый блок управления климатической системой. На консоли внедрены две розетки 12 V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера.

Новый интерьер появился на всех автомобилях семейства Lada 4х4.