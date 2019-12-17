Запущено производство обновленной Lada 4х4

"АвтоВАЗ" начал производство внедорожника Lada 4х4.

Отличительные особенности машины - обновленный интерьер и безопасность автомобиля.

Обновлены сиденья, обивка потолка, потолочные поручни, обивка стоек лобового стекла, применены новые опоры двигателя, снижающие уровень вибраций.

Появился новый блок управления климатической системой. На консоли внедрены две розетки 12 V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера.

Новый интерьер появился на всех автомобилях семейства Lada 4х4, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что Lada 4х4 может получить платформу альянса Renault-Nissan (Рено-Ниссан) для среднеразмерных автомобилей CMFB-LS, заявил президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

По его словам, компания стремится сохранить выдающиеся внедорожные качества автомобиля этой марки.

"Очевидно, мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы", — отметил топ-менеджер.