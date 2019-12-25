Ветерана Великой Отечественной отказались хоронить на кладбище в Москве

Следственный комитет проверяет данные об отказе похоронить ветерана Великой Отечественной войны на кладбище в Новой Москве.

Поводом для проведения проверки стала распространенная в СМИ информация о том, что москвичка более трех месяцев не может похоронить свою бабушку — ветерана Великой Отечественной войны. Пожилая женщина просила похоронить себя на кладбище "Ракитки", на котором в 2011 году купила место.

Однако в сентябре 2019 года администрация кладбища отказала семье в захоронении, сообщает РБК.

Ранее один из федеральных каналов снял сюжет о 93-летнем ветеране Великой Отечественной войны из Шадринска.

В сюжете говорится о том, что власти города отказали старику в выделении собственной квартиры из-за того, что ветеран живет вместе со своими родственниками.

Сейчас следователи ведут проверку по фактам, изложенным в сюжете