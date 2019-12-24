10 Октября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
салехард стела (2005) | Фото: Накануне.ru

Два города "тюменской матрешки" сохранили места в тройке лидеров по эффективности управления

Главы Тюмени, Казани и Салехарда сохранили лидерство в рейтинге эффективности управления в городских округах страны, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным агентства политических и экономических коммуникаций, Тюмень, Казань и Салехард – по-прежнему тройка лидеров рейтинга городов по качеству управления. На четвертом месте – Ханты-Мансийск, на пятом – Грозный. В десятку входят, в частности, Уфа и Курск.

Напомним, ранее глава "лучшего города на Земле", Тюмени, Руслан Кухарук в интервью Накануне.RU рассказал, как в городе развивается общественный транспорт, что он думает о критике своей работы урбанистом Ильей Варлаовым, а также высказался о работе "Тюменского родительского комитета".

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Два города "тюменской матрешки" сохранили места в тройке лидеров по эффективности управления

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Теги: Тюмень, Казань, Салехард, Руслан Кухарук, рейтинг, управление



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