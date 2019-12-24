10 Октября 2020
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Общество В России Москва
Ольга Васильева, Парламентские слушания о повышении качества образования в Госдуме (2019) | Фото: Госдума РФ

"Все эти школьные чаепития, ресторанные посиделки – бред" – министр просвещения

Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась по поводу школьных поборов и конфликтов, возникающих на этой почве.
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Для начала она прокомментировала недавний случай с чаепитием в одной из российских школ, когда девочку, не сдавшую деньги на общее угощение, отсадили за другой стол. "Моя позиция: все эти школьные чаепития, ресторанные посиделки – это все бред. Банты все эти, бальные платья… Ну, сходи ты с детьми на каток, на то мероприятие, которое запомнится. Мы достаточно жестко боремся с такими явлениями", - заявила в прямом эфире РБК Васильева.

Школьные поборы на ремонт она объяснила неправильным распределением бюджетов в муниципалитетах. "Это уже вопрос к муниципалитетам. Вы когда делите свои мешки денежные – вы думайте об образовании!" – возмущается министр. При этом ответственность с министерства она снимает, поскольку учредителями школ являются муниципалитеты и регионы, федеральных, мол, школ в России всего две. Интересно, что при этом Васильева не отрицает, что фонды изношены и требуют ремонтов.

Обираемым в школах родителям она посоветовала объединяться. "Объединяться, но не противодействовать, а договариваться", - заявила министр.

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"Все эти школьные чаепития, ресторанные посиделки – бред" – министр просвещения

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Теги: школьные поборы, ольга василеьва, нерациональное использование бюджета



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