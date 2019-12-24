10 Октября 2020
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Общество Пермский край
Снегоуборочные машины в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

На улицах Перми прошла проверка состояния дорог и тротуаров города

Административно-техническая инспекция в Перми выявила 69 нарушений (41%) ликвидации снега, информация по которым будет направлена в районы для составления протоколов о выявленных недочетах. Всего было осмотрено 169 объектов. Проверка, на которой отмечалось состояние дорог и тротуаров, прошла утром 24 декабря во всех районах города. Не лучшим образом отличились в этом списке Индустриальный, Мотовилихинский и Ленинском районы.
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Как сообщили Накануне.RU в информационно-аналитическом управлении администрации Перми, основными задачами коммунальных служб были недопускание образования наледи на дорогах и максимальная уборка снега на тротуарах. Большая часть нарушений была зафиксирована в Индустриальном районе – из 22 проверенных объектов на 15 выявлены замечания: на основных улицах к началу движения общественного транспорта плохо подготовлена проезжая часть (шоссе Космонавтов, улицы Беляева, Карпинского, Леонова, Геологов, Глинки, Чердынская, пешеходные тротуары на улицах Стахановская, Мира (участками), Давыдова, Рязанская, Нефтяников, Формовщиков, Комбайнеров)

Ситуация в Ленинском и Мотовилихинском районах получше, однако работу коммунальщиков также нельзя назвать удовлетворительной. В Ленинском районе 14 нарушений из 25 проверенных объектов (требует прометания проезжая часть по улицам Луначарского, Пушкина, Екатерининская, Газеты Звезда, Куйбышева, Пермская, на Комсомольском проспекте), в Мотовилихинском районе из 22 проверенных улиц выявлены 13 нарушений (замечания по расчистке остановок, карманов, пешеходных переходов). Остальные районы показали удовлетворительный результат.

Административно-технической инспекцией на протяжении всей ночи были совершены контрольные объезды, на которых отслеживалось количество работающей техники в каждом районе. В ночь с 23 на 24 декабря на улицах города работало более 150 единиц техники и около 300 рабочих. С улиц города было вывезено примерно 6 т. куб.м. снега и около 700 т. противогололедных материалов было использовано для обработки дорог и тротуаров. Чтобы не отгонять технику в парки и оперативно продолжать работу, утренние пересменки проходили прямо в городе.

На данный момент уборка в городе продолжается. На улицах работает 130 единиц техники и порядка 250 дородных рабочих. Количество рабочей силы было решено снизить, дабы не создавать затруднения движения на дорогах. Подрядным организациям даны указания: на проезжих частях должен соблюдаться весь цикл просыпки и прометания, на тротуарах поручено осуществлять прометание и обработку противогололедными материалами, но при этом важно избежать создания "снежной каши". Особое внимание необходимо уделять очистке парковочных карманов.

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На улицах Перми прошла проверка состояния дорог и тротуаров города

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