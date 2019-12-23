09 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге продолжают устранять последствия снегопада последних дней

За последние несколько дней Екатеринбург накрыли снегопады. Ситуация для горожан осложняется и похолоданием в минувшие выходные, из-за чего дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. Дабы предотвратить опасное положение для пешеходов и автомобилистов, коммунальные службы города продолжают активную работу по устранению последствий погоды. Всего за декабрь коммунальные службы столицы Урала уже вывезли на загородные снежные свалки более 103 тысяч т. снежной массы.
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Работа не прекращалась и в выходные дни. По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, в субботу, 21 декабря, службами благоустройства уральской столицы было задействовано 240 единиц техники, 432 дорожных рабочих, вывезено 2 тыс. 725 т. снега, а также, дабы обезопасить жителей города, механизаторами районных ДЭУ и дорожными рабочими на дорогах и пешеходных зонах города было рассыпано более 40 т. противогололёдных материалов и 6,3 т. мелкофракционного щебня.

снегопад, сугроб, уборка снега, трактор(2019)|Фото: Накануне.RUВ ночь с 21 на 22 декабря были использованы силы 158 дорожных рабочих и 371 единиц техники (КДМ, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, шнекороторы, бульдозеры и др.).

Ночью с воскресенья на понедельник коммунальными службами для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано более 76 т. реагента и 11,3 т. мелкой щебенки и вывезено 9 тыс. 323 т. снега на специализированные полигоны.

Над всем этим трудились 437 дорожных рабочих и 228 единиц специализированной техники.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга, процесс ликвидации последствий снегопада, а также устранение гололёдных явлений на дорогах и тротуарах будут продолжены и в понедельник, 23 декабря.

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В Екатеринбурге продолжают устранять последствия снегопада последних дней

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Теги: Екатеринбург, снегопад, коммунальные службы, уборка



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