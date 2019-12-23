В Екатеринбурге продолжают устранять последствия снегопада последних дней

За последние несколько дней Екатеринбург накрыли снегопады. Ситуация для горожан осложняется и похолоданием в минувшие выходные, из-за чего дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. Дабы предотвратить опасное положение для пешеходов и автомобилистов, коммунальные службы города продолжают активную работу по устранению последствий погоды. Всего за декабрь коммунальные службы столицы Урала уже вывезли на загородные снежные свалки более 103 тысяч т. снежной массы.

Работа не прекращалась и в выходные дни. По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, в субботу, 21 декабря, службами благоустройства уральской столицы было задействовано 240 единиц техники, 432 дорожных рабочих, вывезено 2 тыс. 725 т. снега, а также, дабы обезопасить жителей города, механизаторами районных ДЭУ и дорожными рабочими на дорогах и пешеходных зонах города было рассыпано более 40 т. противогололёдных материалов и 6,3 т. мелкофракционного щебня.

В ночь с 21 на 22 декабря были использованы силы 158 дорожных рабочих и 371 единиц техники (КДМ, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, шнекороторы, бульдозеры и др.).

Ночью с воскресенья на понедельник коммунальными службами для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано более 76 т. реагента и 11,3 т. мелкой щебенки и вывезено 9 тыс. 323 т. снега на специализированные полигоны.

Над всем этим трудились 437 дорожных рабочих и 228 единиц специализированной техники.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга, процесс ликвидации последствий снегопада, а также устранение гололёдных явлений на дорогах и тротуарах будут продолжены и в понедельник, 23 декабря.