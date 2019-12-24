10 Октября 2020
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Вячеслав Вегнер (2019) | Фото: Накануне.RU

Аристотель, проститутки и внук Иуды не помогли: заксобрание не удовлетворило возврат выборов мэра Екатеринбурга

Депутаты свердловского заксобрания забаллотировали проект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. Региональные парламентарии отклонили законопроект своего коллеги Вячеслава Вегнера. Как передает корреспондент Накануне.RU против возврата всенародных выборов главы уральской столицы выступил 31 депутат. Лишь пять народных избранников проголосовали "за".

Разговоры о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга ведутся не первый месяц. Осенью в городе появился общественный комитет "За возвращение прямых выборов". В структуру вошли многие видные общественники и политические силы. Затем же Вячеслав Вегнер, ставший идеологом данной общественной инициативы, вынес законопроект на рассмотрение комитета по местному самоуправлению, но комитет его отклонил.

Тогда Вегнер выразил надежду на общее заседание регионального парламента. Сегодня политик был очень красноречив и убедителен. Он напоминал ораторов на знаменитом афинском Пниксе.

Поначалу депутат сказал своим визави о Конституции, в частности главе 8 статье 130 (местное самоуправление осуществляется путем выборов).

Затем же пошел, что называется, в разнос. Вегнер ссылался то на Аристотеля, то изрекал пассажи о "проститутках и содержательницах борделей". Порой эпатажный политик намекал на родственника Иуды, занимающегося самоудовлетворением. Такие аналогии Вегнер проводил, намекая на процесс назначения глав городов.

"Аристотель говорил о том, что право выбора делает людей свободными, чтобы не шептаться в темных углах. Прямые выборы можно сравнить со спутником жизни. Когда все по любви, бюджет растет, повышается рождаемость. Есть другой вариант - поехать в подворотню и мамка нам выставит трех девчонок, но это суррогат. Можно обратиться к внуку Иуды, который свою половую функцию осуществлял по-другому", - с цицероновским огоньком говорил политик.

Интересно, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский, присутствовавший в зале ранее, к этому моменту удалился, не оставшись на рассмотрение важного проекта.

В итоге документ не прошел.

"Думаю, что преждевременно менять назначение глав. Но в январе мы будем рассматривать законопроект Ершова, где будем понимать, нужно менять систему или не нужно ее менять", - высказалась спикер заксобрания области Людмила Бабушкина.

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Аристотель, проститутки и внук Иуды не помогли: заксобрание не удовлетворило возврат выборов мэра Екатеринбурга

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Теги: прямые выборы мэра, закон, Вячеслав Вегнер, Екатеринбург



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