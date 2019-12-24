10 Октября 2020
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Общество В России Москва
Ольга Васильева, Парламентские слушания о повышении качества образования в Госдуме (2019) | Фото: Госдума РФ

Ольге Васильевой напомнили про школу "Горки" и про бесперспективность ЕГЭ

Министр просвещения России Ольга Васильева должна сегодня ответить на вопросы в прямом эфире РБК. По данным издания, получено уже более 1800 вопросов в адрес чиновницы.

Между тем, ее визит на телеканал предваряет акция неизвестных активисток, написавших на асфальте у редакции РБК различные лозунги. Фото девушек опубликовал telegram-канал "Беспощадный пиарщик". "Тротуарные СМИ спецвыпуск! Серийный убийца школ – министр Васильева вещает в прямом эфире РБК. Министра Васильеву – под суд за беспредел в школе "Горки". Кто сделал учителя пения министром просвещения?" – написали неизвестные.

Васильеву и ее высказывания о школьном образовании часто критикуют. Часть критики относится к явлениям, существовавшим и до нее. Например, Тина Канделаки пишет в преддверии прямого эфира с Васильевой в Telegram: "У меня тоже есть немало интересных и, я уверена, популярных в обществе вопросов, которые ждут своего ответа от человека, отвечающего за качество среднего образования и создание дальнейших перспектив для наших школьников. Мне бы очень хотелось узнать, когда Министерство, в лице Ольги Юрьевны, признает бесперспективность ЕГЭ и предложит адекватную систему оценки знаний и навыков наших школьников. Не погоню за баллами, на корню убивающую желание погружаться в предмет, а современную методику оценки приобретенных школьниками качеств".

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Ольге Васильевой напомнили про школу "Горки" и про бесперспективность ЕГЭ

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Теги: ольга васильева, прямой эфир, министр просвещения, школьное образование, егэ, школа горки



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