Ольге Васильевой напомнили про школу "Горки" и про бесперспективность ЕГЭ

Министр просвещения России Ольга Васильева должна сегодня ответить на вопросы в прямом эфире РБК. По данным издания, получено уже более 1800 вопросов в адрес чиновницы.

Между тем, ее визит на телеканал предваряет акция неизвестных активисток, написавших на асфальте у редакции РБК различные лозунги. Фото девушек опубликовал telegram-канал "Беспощадный пиарщик". "Тротуарные СМИ спецвыпуск! Серийный убийца школ – министр Васильева вещает в прямом эфире РБК. Министра Васильеву – под суд за беспредел в школе "Горки". Кто сделал учителя пения министром просвещения?" – написали неизвестные.

Васильеву и ее высказывания о школьном образовании часто критикуют. Часть критики относится к явлениям, существовавшим и до нее. Например, Тина Канделаки пишет в преддверии прямого эфира с Васильевой в Telegram: "У меня тоже есть немало интересных и, я уверена, популярных в обществе вопросов, которые ждут своего ответа от человека, отвечающего за качество среднего образования и создание дальнейших перспектив для наших школьников. Мне бы очень хотелось узнать, когда Министерство, в лице Ольги Юрьевны, признает бесперспективность ЕГЭ и предложит адекватную систему оценки знаний и навыков наших школьников. Не погоню за баллами, на корню убивающую желание погружаться в предмет, а современную методику оценки приобретенных школьниками качеств".