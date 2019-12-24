В Тюмени 180 дольщиков получили свои квартиры - сдан долгострой на улице 50 лет Октября

В Тюмени на улице 50 лет Октября сдан долгострой. Квартиры получили 180 дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Возведение здания еще в 2017 г. начала компания "Тюменьэнергострой", ввести его в эксплуатацию планировали в четвертом квартале 2018 г., а передать квартиры – в июне этого года. Позже срок ввода в эксплуатацию застройщик перенес на четвертый квартал 2019 г.

Благодаря различным мерам прокурорского воздействия на застройщика в декабре многоквартирник введен в эксплуатацию, квартиры получили 180 дольщиков.