Utair перевез 2-миллионного пассажира аэропорта Тюмени

23 декабря тюменский аэропорт Рощино встретил юбилейного пассажира в 2019 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании Utair, впервые в истории постсоветской России в воздушной гавани за год зафиксирован 2-миллионный пассажир. Им стала Елена Мульякаева, которая вылетала в Москву.

Тюмень — один из базовых аэропортов Utair. Авиакомпания обслуживает 14 регулярных рейсов из Рощино.

Тем временем, Utair, которая с конца прошлого года находится в сложной финансовой ситуации и пытается договориться с кредиторами о реструктуризации долгов, объявила о чистой прибыли в миллиард рублей по итогам девяти месяцев работы в 2019 году (отчетность по РСБУ).

За этот период авиакомпания перевезла 6,1 млн пассажиров (+1.2% к аналогичному периоду прошлого года), Загрузка на регулярных рейсов выросла до 84%. Операционная прибыль составила 3 млрд руб., чистая прибыль – 1 млрд руб. Выроучка выросла на 3,2% - до 46,8 млрд руб.