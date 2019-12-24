10 Октября 2020
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Общество Центральный ФО Москва
белорусский вокзал, снег, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

Рекорд по температуре побит в Москве

Температура воздуха в Москве 23 декабря побила рекорд 71-летней давности, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Накануне в городе температура достигла +6,2 °C, что на 0,3 градуса больше, чем в 2015 году, когда был установлен рекорд температуры за 71 год, сообщает RT.

Ранее стало известно, какой будет погода в Москве в новогоднюю ночь.

Ожидается небольшая минусовая температура со снегом, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, до 27 декабря в городе будет тепло. Причём самым тёплым днём будет вторник - днем +3…+7 °С.

Цыганков также подчеркнул, что к концу недели ожидается рост атмосферного давления, за счёт этого ночные и дневные температуры немного опустятся.

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Рекорд по температуре побит в Москве

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Теги: Москва, погода



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