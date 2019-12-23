Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Стало известно, какой будет погода в Москве в новогоднюю ночь.

Ожидается небольшая минусовая температура со снегом, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, до 27 декабря в городе будет тепло. Причём самым тёплым днём будет вторник - днем +3…+7 °С.

Цыганков также подчеркнул, что к концу недели ожидается рост атмосферного давления, за счёт этого ночные и дневные температуры немного опустятся, сообщает RT.

Напомним, ранее специалисты Гидрометцентра прогнозировали, что в России ожидается "розовая" зима. По данным синоптиков, в зимние месяцы температура воздуха будет выше климатической нормы на +1-2 °С, такой режим на картах обозначается розовым цветом.