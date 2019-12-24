Уральская журналистка не подтвердила увольнение из-за вопроса Путину

Журналистка ОГТРК "Ямал-Регион" Алиса Яровская, которую, как сообщалось ранее, уволили после вопроса Владимиру Путину, заявила, что она ушла сама.

Яровская спросила у главы государства о том, не планируется ли участие федеральных властей в строительстве моста через Обь, который связал бы соседние города Салехард и Лабытнанги. Президент назвал мост одним из важных объектов для региона. Яровская сообщила, что "уволилась по собственному желанию", не уточнив причины этого решения.

О том, что журналистка уволилась сама, подтвердили в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.