Акции "Сургутнефтегаза" взлетели в цене на Московской бирже

Рынок акций продолжил рост. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет раллировавших к новым пикам бумаг "Сургутнефтегаза", причем это произошло при отсутствии корпоративных новостей, сообщает "Интерфакс".

Читайте также: Нефтяники объединились для противодействия американским санкциям

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подскочили до 51,66 руб. за штуку (+7,4%, максимум дня и новый пик – 51,75 рубля) при объеме торгов 6,952 млрд руб. "Префы" "Сургутнефтегаза" показали более скромную динамику: бумаги выросли на 1% до 38,19 руб./штуку.

Напомним, последний раз акции "Сургутнефтегаза" подскакивали в цене в середине месяца. 12 декабря обыкновенные акции "СНГ" показали суточный рост в 7%. Привилегированные — 2%. Из-за этого скачка СНГ обогнал по капитализации "Газпром нефть". До этого такое происходило в октябре.