Российские авиакомпании пригрозили срывом новогодних программ полетов из-за бюрократии Минтранса

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) направила замминистра транспорта РФ Александру Юрчику письмо с предупреждением по поводу "критической ситуации" с допуском авиакомпаний к выполнению рейсов. "Это может привести к массовым срывам программ перевозок в период предстоящих праздников", - говорится на сайте ассоциации.

В АЭВТ входят 27 авиакомпаний РФ, включая S7, Utair, "Уральские авиалинии".

В письме говорится, что сейчас речь идет об отсутствии допусков для 27-30 типов воздушных судов. "Данные воздушные судна заранее планировались авиакомпаниями для выполнения программ полетов в период новогодних праздников. Невключение такого большого количества ВС в соглашения (речь идет о международных соглашениях, разрешающих перевозчикам выполнение международных рейсов) делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников", - говорится в письме.

Ассоциация отмечает, что все необходимые документы перевозчики предоставили в министерство транспорта.