09 Октября 2020
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колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Российские авиакомпании пригрозили срывом новогодних программ полетов из-за бюрократии Минтранса

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) направила замминистра транспорта РФ Александру Юрчику письмо с предупреждением по поводу "критической ситуации" с допуском авиакомпаний к выполнению рейсов. "Это может привести к массовым срывам программ перевозок в период предстоящих праздников", - говорится на сайте ассоциации.
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В АЭВТ входят 27 авиакомпаний РФ, включая S7, Utair, "Уральские авиалинии".

В письме говорится, что сейчас речь идет об отсутствии допусков для 27-30 типов воздушных судов. "Данные воздушные судна заранее планировались авиакомпаниями для выполнения программ полетов в период новогодних праздников. Невключение такого большого количества ВС в соглашения (речь идет о международных соглашениях, разрешающих перевозчикам выполнение международных рейсов) делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников", - говорится в письме.

Ассоциация отмечает, что все необходимые документы перевозчики предоставили в министерство транспорта.

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Российские авиакомпании пригрозили срывом новогодних программ полетов из-за бюрократии Минтранса

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Теги: новогодняя программа полетов, аэвт, минтранс, разрешение, воздушное судно



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