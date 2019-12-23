В Москве нашли мужчин, расчленивших частного ювелира в конце ноября 2019 года

В Московской области арестовали подозреваемых в убийстве частного ювелира в ноябре 2019 года. Тело потерпевшего мужчины расчленили и выбросили на берег реки Руза.

Как сообщили Накануне.RU ГСУ СК РФ по Московской области, 24 ноября потерпевший пришел на встречу со своими знакомыми в один из московских ТЦ. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношении и ранее произошедших разногласий, один из мужчин нанес ювелиру множество ножевых ранений, не совместимых с жизнью.

Затем вместе со вторым подозреваемым они расчленили мужчину, уложили в сумки и вынесли из торгового центра. Скрыть преступление москвичи решили в Рузском районе, где и оставили тело на берегу реки.