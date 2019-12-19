Житель Челябинска, расчленивший сожительницу, проведет в колонии особого режима 13,5 лет

Жителя Челябинска приговорили к 13,5 годам в исправительной колонии особого режима за убийство женщины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В августе пьяный мужчина в ходе ссоры избил сожительницу. Потерпевшая ударилась головой о стену и от полученной травмы скончалась.

Обвиняемый расчленил тело женщины и выбросил в мусорные контейнеры на территории района.