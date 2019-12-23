Первым новичком ФК "Урал" в зимнее межсезонье стал левый защитник

Состав футбольного клуба "Урал" пополнил 25-летний белорусский защитник Николай Золотов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Игрок, выступающий на позиции левого защитника, сегодня заключил долгосрочный контракт с уральским клубом. Предыдущей командой Золотова был "Витебск", в составе которого он провел в минувшем сезоне 25 матчей в высшей лиге чемпионата Беларуси и отметился двумя забитыми мячами. Также Николай вызывается в сборную своей страны и уже сыграл за нее несколько матчей.

Стоит отметить, что белорусы не считаются легионерами в Российской Премьер-лиге, что особенно важно при действующем лимите на иностранных игроков, которые могут одновременно находиться на поле. Николай Золотов стал первым новичком "Урала" в это межсезонье.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрела эпизод матча 19-го тура чемпионата страны между самарскими "Крыльями Советов" и "Уралом". Было установлено, что судья этой встречи допустил серьезную ошибку, повлиявшую на результат матча.