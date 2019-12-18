В РФС посчитали, что победный гол "Урала" в матче с "Крыльями" был забит после ошибки арбитра

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрела эпизод матча 19-го тура чемпионата страны между самарскими "Крыльями Советов" и екатеринбургским "Уралом". Было установлено, что судья этой встречи допустил результативную ошибку.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, речь идет об эпизоде на 82-й минуте: главный арбитр Игорь Панин назначил штрафной удар, непосредственно приведший к взятию ворот "Крыльев". Между тем комиссия посчитала, что в данном случае Панин был обязан вынести предупреждение за симуляцию полузащитнику "Урала" Андрею Егорычеву и никакого штрафного не ставить.

Отмены результата или переигровки не будет. Как добавили в РФС, этот эпизод, а также некоторые другие из прошедших матчей чемпионата будут учтены при формировании программ обучения арбитров и итоговой аттестации судей в сезоне 2019/20.

Напомним, матч "Крылья Советов" - "Урал" прошел 8 декабря в Самаре. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе уральцев дубль оформил Павел Погребняк, а победный мяч со штрафного на счету Отмана Эль-Кабира.