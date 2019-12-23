Без аномалий: синоптики дали предварительный прогноз на новогоднюю ночь в Екатеринбурге

Синоптики сделали предварительный прогноз, какая погода будет в Екатеринбурге на Новый год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, погодные аномалии в ночь на 1 января маловероятны. По прогнозу специалистов, утром 31 декабря в уральской столице будет минус 13-18 градусов, а вечером и ночью 14-15 ниже нуля. Также временами возможен небольшой снег при слабом ветре.

Метеорологи отмечают, что данные носят предварительный характер. Скорее всего, они будут скорректированы по мере приближения к праздничной дате. В ближайшие дни екатеринбуржцев ждет кратковременное потепление, но во второй половине недели похолодает до минус 10-15 градусов.

Ранее сообщалось, что декабрь-2019 в Екатеринбурге оказался теплее обычного.