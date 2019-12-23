Опубликована карта закредитованности регионов: самые большие кредиты на севере, самые маленькие - на юге

Очередные исследования о закредитованности опубликовали сегодня, в этот раз информацию предоставило государственное СМИ "РИА Новости", анализ был произведен на основе информации Банка России и Росстата. По опубликованным данным, самыми закредитованными регионами стали Калмыкия и Тува. В Калмыкии закредитованность составляет 86% - и это больше, чем показывали данные общественников от ОНФ. Тува на втором месте - 76%, а Курганская область на третьем - 73%.

География закредитованности показывает, что чаще кредиты берут на севере страны, в то время как на юге, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, в Крыму, уровень закредитованности гораздо ниже и составляет в среднем 14-16%.

На севере же в среднем каждый кредитор имеет заем в 200-300 тыс. руб., такие цифры характерны для 40 регионов. В 31 субъектах федерации долговая нагрузка находится в пределах 100-200 тыс. руб., тогда как задолженность в 300 тыс. руб. оказалась у девяти регионов, а менее 100 тыс. - всего у пяти.

Самые большие кредиты берут в Ямало-Ненецком автономном округе, там в среднем задолженности составляют 478 тыс. руб. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Ненецкий автономный округ, у которых этот же показатель составил 445, 389 и 359 тыс. руб. соответственно. Что касается юга, то там цифры гораздо меньше - в Ингушетии кредитная задолженность на экономически активного гражданина оценивается в менее чем 28 тыс. руб., а в Крыму и Дагестане - 46 тыс. и 49 тыс. руб.

Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что, возможно, такая градация происходит из-за культурных различий и уровня доходов по региону. Во-вторых, это зависит от возможности обеспечения выдаваемых кредитов. Об этом он рассказал в беседе с Накануне.RU:

- Понятно, что и тот, и другой показатель связаны с уровнем благосостояния людей. В первую очередь причины лежат на стороне заемщиков, а кредитные организации четко действуют по инструкции и пытаются представить как можно больше кредитов.

Есть региональные особенности, связанные с психологией, культурными традициями, я знаю, что в некоторых республиках, где преобладает мусульманское население, там активно ведется разъяснительная работа, что Коран запрещает заниматься ростовщичеством, причем грех и на том, кто дает деньги в рост, и на том, кто пользуется этой услугой.

В самых закредитованных регионах сложно уловить "географические особенности", я думаю, что скорость наращивания долга снизилась из-за того, что Центральный банк заставили нажать по тормозам, разработаны документы для коммерческих банков, и теперь они должны более тщательно рассматривать возможности людей, и скорость выдачи кредитов за последние несколько месяцев снизились, по моим наблюдениям, в целом по стране. Опять-таки это было сделано под мягким нажимом со стороны правительства и президента. Но даже сам ЦБ в своих отчетах говорит, что растет доля "черных ростовщиков" - их статистика не учитывает.

И даже если учитывать официальную статистику, то все равно, если сравнивать с другими странами, ситуация у нас просто катастрофическая, я не исключаю, что люди просто будут пользоваться процедурой банкротства физических лиц, хотя тут тоже все не так просто, как кажется, и есть препятствия теперь и для этой процедуры.