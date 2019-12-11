27 Сентября 2020
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Закредитованность россиян в этом году выросла до 30% из-за падения доходов

По итогам года составлена карта закредитованности регионов России. Как сообщили эксперты, уровень закредитованности растет и сейчас составляет 30%, в среднем домохозяйства должны 300 тыс. по кредитам, растет доля закредитованности за счет ипотеки, объем потребительского кредитования вырос на 21%.

Как передает корреспондент Накануне.RU, руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева во время пресс-конференции на тему закредитованности россиян сказала, что рост показателей связан со снижением уровня доходов: "Потребность в кредитах так не растет, как падает уровень дохода".

Самая высокая закредитованность сегодня в Калмыкии и в республике Тыва - здесь средняя задолженность составляет 378 тыс. руб. и 372 тыс. руб. соответственно и уровень закредитованности 63% и 60%, то есть люди отдают на погашение долгов две трети зарплаты. Выше 40% уровень закредитованности сохраняется в Чувашии (48%), Иркутской области (46%), Ханты-Мансийском автономном округе (44%), в Тюменской области и Мордовии (по 41%). В третьем квартале в этот топ закредитованных регионов вошла и Ленинградская область.

уровень закредитованности россиян, кредитная задолженность, 2019(2019)|Фото: ОНФ

Также Лазарева рассказала, что разработанные государством механизмы защиты заемщиков, ограничения по кредитной нагрузке (предельная долговая нагрузка) не действуют в "серой зоне" нелегальных кредитов, и растет число случаев выселения из квартир. Люди, обладая плохой кредитной историей, не могут кредитоваться в банках и потому прибегают к "серым" частникам, где уже не действуют правовые механизмы защиты гражданина. Кредит у нелегалов берется под залог недвижимости по схеме обратного выкупа.

"Масса таких историй, последний квартал стал для нас каким-то знаковым, у нас просто какой-то небывалый рост обращений, связанный с отъемом, выселением людей из жилья," - заявила Лазарева в НСН.

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева(2019)|Фото: nsn.fm

На пресс-конференции, посвященной закредитованности, сообщили, что каждый второй заемщик в России отдает более половины доходов за кредиты, Всемирный банк предсказывает российской экономике стагнацию.

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Закредитованность россиян в этом году выросла до 30% из-за падения доходов

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Теги: кредиты, Россия, закредитованность, падение доходов



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