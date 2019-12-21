Жителя Челябинска подозревают в убийстве месячного сына

29-летнего жителя Челябинска подозревают в убийстве собственного сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, 19 декабря подозреваемый, будучи пьяным, обозлился на месячного младенца, который раздражал его своим плачем. Мужчина несколько раз ударил ребенка и бросил его на пол. Мальчик получил смертельные травмы.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего. Следователи направили в суд ходатайство об изьрании меры пресечения в виде заключения под стражу.