Еще две девятиэтажки на 175 квартир будут построены в Соликамске для сотрудников предприятий группы «Уралкалий»

Накануне был дан старт второй очереди строительства жилого комплекса «Рубин» в микрорайоне Клестовка города Соликамска, передает корреспондент Накануне.RU. Для сотрудников предприятий группы «Уралкалий» здесь планируется построить еще два девятиэтажных дома на 175 квартир.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия", проект жилищного строительства в Соликамске предусматривает комплексную застройку жилого квартала в соответствии с европейскими архитектурными стандартами. Всего будет возведено 4 девятиэтажных дома — это 350 квартир. Внутридомовые территории будут оборудованы различными зонами отдыха для детей и взрослых, в том числе спортивными площадками. Предусмотрена отдельная крытая площадка для хранения велосипедов. По периметру жилого комплекса будет расположена вместительная автомобильная парковка. Технология монолитно-каркасного строительства предоставит возможность собственникам жилья при необходимости произвести перепланировку комнат и увеличить полезное пространство жилой площади.

Алексей Федотов, глава Соликамского городского округа говорит, что муниципальные власти радует, что «Уралкалий» как социально ответственный работодатель развивает жилищное строительство в Соликамске. "Впервые за многие годы в строительной сфере нашего города будет произведена комплексная застройка целого квартала. «Уралкалий» не просто строит жилые дома по уникальному проекту, здесь также будет произведено благоустройство придомового пространства на качественно новом для Соликамска уровне. Уверен, что новый жилой комплекс станет не только украшением нашего города, но и принесет радость всем его будущим жителям", - отметил Алексей Федотов.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», подчеркнул: "Реализация собственной жилищной программы для сотрудников «Уралкалия» — одно из приоритетных направлений социальной политики Компании. Жилой комплекс «Рубин» будет первым в Соликамске жилым кварталом, который будет построен в соответствии с современными архитектурными концепциями развития и благоустройства городского пространства".