Железнодорожную часть Крымского моста проверил кот Мостик

Кот по кличке Мостик "проинспектировал" железнодорожную часть Крымского моста.

Снимок животного возле железной дороги опубликован в Instagram.

Мостик стал популярен в Сети после того, как иностранные СМИ обратили внимание на то, что рыже-белый кот пересек мост раньше главы государства.

Напомним, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершилось на днях. Технологическую готовность объекта подтвердил Ростехнадзор. Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

23 декабря состоится официальное открытие железной дороги, в торжественных мероприятиях примет участие президент РФ Владимир Путин. Как пишет Regnum, сейчас последние инженеры и рабочие покидают строительную площадку.

Движение пассажирских поездов в Крым начнется сегодня, первые поезда "Гранд Сервис Экспресс" отправятся на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря. Путь из Петербурга и Москвы в Крым займет 43 и 33 часа соответственно.