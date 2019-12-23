09 Октября 2020
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Общество В России Москва
Дана Борисова (2018) | Фото:instagram.com/danaborisova_official

Дана Борисова рассказала, зачем едет на Самуи, где лечилась от наркотической зависимости

Телеведущая Дана Борисова (43) оправдывается за то, что ее новогодний отдых пройдет на Самуи. Именно на этом тайском острове находится центр реабилитации, где ее два года назад лечили от наркотической и алкогольной зависимости. По словам Даны, это стечение обстоятельств, и поездка в Таиланд вовсе не связана с недавними событиями, когда дочь Борисовой сообщила о "срыве" матери, а сама звезда постила в Instagram более чем подозрительные сообщения.
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Сейчас с Даной все в порядке. На днях она потратила несколько десятков тысяч рублей, чтобы пройти экспресс-тест на определение наркотиков в организме. Потом звезда опубликовала в соцсетях результаты, мол, запрещенных веществ не обнаружено. Но многие пользователи не верят женщине.

Дана Борисова|Фото:twitter.com/a_malahov

Дана Борисова на Самуи

"‼уважаемые господа хейтеры и те ,кому Я не безразлична ,ДЕШЕВЫЕ БИЛЕТЫ ТУДА (на Самуи – прим. ред.) НАШИ ЗНАКОМЫЕ КУПИЛИ ЗАРАНЕ ЕЩЁ ЛЕТОМ .Сейчас они стоят от 70 тысяч с тремя тяжелыми пересадками.Лично я живу на пляже на первой линии Господи ,ну а каком лечении может идти речь ,если в центре там кое какие свои моменты ?Мы в лучшем случае заедем познакомить с ребятами и поздравить из с Новым годом Новогоднюю ночь забронировали в русском ресторане Самовар Господи,сколько можно опрадываться ,глаза у меня серые обыкновенные,я пишу сейчас ночами книгу ,потому что пообещала сдать ее до от лета ‼ Короче,хейтеры и умники в Ж,если вам мало анализов на 60 тысяч,которыее с меня взяли отовсюду а всех своих друзей и подписчиков с наступающим", - написала Борисова в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

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Дана Борисова рассказала, зачем едет на Самуи, где лечилась от наркотической зависимости

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Теги: дана борисова, самуи, таиланд, наркотики, тест на наркотики, реабилитационный центр на самуи



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