04 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Дана Борисова (2017) | Фото:instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова вызвала себе "скорую" из-за наркотической ломки

Российская телеведущая Дана Борисова (43) вызвала к себе домой работников "скорой помощи". Она пожаловалась медикам на головную боль и плохое самочувствие, пишет Mash.

Приехавшие на место сотрудники "скорой" нашли причину недуга - абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ.

Сообщается, что уже через два дня 12-летнюю дочь Даны забрали в больницу с сотрясением мозга. Дочь якобы ругала мать за пагубные привычки.

Напомним, в апреле 2017 года на Первом канале мать Борисовой призналась, что ее дочь Дана - наркоманка. Позднее звезды российского шоу-бизнеса уговорили Борисову ехать лечиться в Таиланд.

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Телеведущая Дана Борисова вызвала себе "скорую" из-за наркотической ломки

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Теги: Дана Борисова, запрещенные препараты, скорая помощь



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