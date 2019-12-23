СМИ: в капитал совхоза им. Ленина вошла структура, подконтрольная депутату Дмитрию Саблину

Ирина Грудинина, бывшая жена председателя подмосковного совхоза им. В. И. Ленина Павла Грудинина, стала обладательницей 19,3% долей в агрохолдинге ООО "Рота-Агро". В обмен на это Грудинина переуступила права примерно на 42% акций совхоза им. Ленина, об этом сообщает "Коммерсант".

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Группа "Рота", куда входит и ООО "Рота-Агро", контролируется семьей депутата Госдумы Дмитрия Саблина (депутат с 2003 года), который возглавляет региональное отделение "Единой России" в Севастополе. По данным издания, контроль над 42% акций совхоза им. Ленина Ирина Грудинина в результате судов получила лишь к 17 декабря и, получается, сразу же передала пакет в управление "Рота-Агро" Дмитрия Саблина.

Следует заметить, что суды, апелляции и т.д. за спорный пакет акций между экс-кандидатом в президенты России Павлом Грудининым и его бывшей супругой продолжаются до настоящего времени. Грудинин и поддерживающее его руководство КПРФ не раз заявляли о "рейдерской атаке" на бизнес-активы совхоза им. Ленина. Как сообщается, ранее упомянутый пакет принадлежал самому Грудинину и трем его детям, а также ближайшему сподвижнику Александру Федорову.

На сегодняшний день точно известно, что Павел Грудинин и его юристы собираются обжаловать передачу пакета экс-супруге по решению судебных приставов, подан иск в Арбитражный суд Московской области.

Дмитрий Саблин известен как предприниматель и лидер ряда общественных организаций патриотической направленности ("Антимайдан" и другие), с начала 2000-х работал советником губернатора Московской области Бориса Громова. По предложению руководства "ЕР" летом 2019 года из-за кризиса партии в Севастополе формировал список кандидатов на выборах в Законодательное собрание города-героя, при этом сам Саблин значился третьим номером в списке. Отказался от мандата депутата Заксобрания Севастополя после выборов, так как продолжает оставаться депутатом Государственной думы РФ.