В екатеринбургском Литературном квартале открывается ледовый городок "Сказки Пушкина"

В Екатеринбурге в Литературном квартале (ул.Пролетарская, 14) начинает работу ледовый городок "Сказки Пушкина", торжественное открытие которого намечено на субботу, 21 декабря, в 14:00, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на предварительное открытие были приглашены представители СМИ, а в городке уже погуляли первые посетители. Как говорят организаторы праздничной площадки, в этом году они вдохновлялись творчеством великого русского поэта Александр Пушкина.

"Этот проект реализован при поддержке Фонда святой Екатерины, который помог создать нам это великолепие в парке Литературного квартала, – рассказала заместитель директора по музейной деятельности Объединённого музея писателей Урала Нина Попова. – Здесь представлены ледовые скульптуры по мотивам детских сказок Пушкина, приурочено это к 220-летию со дня рождения писателя".

"В Объединённом музее писателей Урала проходит проект, который называется "Пушкин 220 вольт", – продолжает она. – Начинался он с Пушкинского дня, который проходил здесь 6 июня этого года, продолжился открытием ряда выставок, в том числе и крупной выставки "Сказки из Болдино" в Музее кукол и детской книги, иными мероприятиями и завершается проект как раз этим ледовым городком".

"Мне нравится, всё красиво, – рассказывает Ольга Хабибуллина, мама двухлетнего мальчика Димы, которые пришли сюда сегодня семьёй на прогулку. – Я думаю, Диме тоже всё нравится, иначе бы давно убежал отсюда, он у нас такой привередливый. Особенно он любит разных персонажей, лабиринт тоже ему понравился".

Отметим, что на завтра здесь намечена новогодняя игровая программа с Дедом Морозом и героями сказок с артистами Камерного театра. Помимо этого, состоится песочное шоу "Новогодняя метель", а также будут проводиться старинные танцы в традициях XIX века с клубом исторических танцев "Pas de côté".

Отметят в парке и Рождество – 7 января 2020 года в 13:00 начнутся "дворянские гулянья" в традициях XIX века с участием актеров Камерного театра. Также зрители увидят уличный арт-проект "Литературный гороскоп: узнай в себе писателя" и смогут сделать памятное фото в праздничных декорациях.

"Фонд святой Екатерины традиционно реализует проекты, чтобы сделать эти дни праздничными, светлыми, по-настоящему красивыми, – рассказывает заместитель директора Фонда Татьяна Прусевич. – Данный проект в Литературном квартале объединил в себе и горки, и скульптуры по мотивам сказок Пушкина, и большую ёлку, и рождественские гулянья по традициям XIX века" .

Кроме Литературного квартала, Фонд святой Екатерины в преддверии праздников также поможет украсить и другие городские пространства.

"Кроме этого места, красивые рождественские оформления, большие ангелы, гигантские шары, светодиодные конструкции и не только в рамках проекта можно увидеть у Большого Златоуста, Храма-на-крови, часовни святой Екатерины и Свято-Троицкого собора, – добавляет Прусевич. – Проект направлен на то, чтобы наш город ощутил приближение нового года и рождества, чтобы все шли сюда обязательно с детьми и отлично провели эти праздники!"