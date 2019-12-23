09 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
(2006) | Фото: Накануне.ru

"Работали неэффективно". Глава Росприроднадзора объяснила смену руководства управлений в уральских автономиях

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова раскритиковала Югру и Ямал за экологические проблемы и объяснила, почему при реорганизации трех управлений "тюменской матрешки" в одно руководителем был назначен человек из другого региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Говоря в интервью "Известиям" о том, в каких регионах России за год зарегистрировано больше всего экологических преступлений, она сообщила, что "нефтешламы, буровые шламы — проблема регионов активной нефтедобычи, например, ХМАО, ЯНАО".

Также она прокомментировала смену руководства управлений Росприроднадзора в уральских автономиях. Три управления – по Тюменской области, Югре и Ямалу – объединили в одно, Северо-Уральское. Начальником стал выходец с юга страны, потому что местные кадры работали непрофессионально.

"Там сложилась некая карусель: псевдоэкоактивисты пишут заявления на какое-либо предприятие, Росприроднадзор реагирует и начинает его проверять. В итоге выясняется, что нашими руками пытаются устранить конкурентов, и так по кругу. Эффективность от такой работы нулевая. Ситуация сложилась критичная, и мы вынуждены были отправить туда человека из другого региона — это Андрей Гуржеев из Ростова-на-Дону. В помощь ему в следующем году мы проведем комплексную проверку всего управления", - сказала она.

Радионова добавила, что "тюменская матрешка" – нефтяные регионы, и Росприроднадзор не может платить сотрудникам такую же зарплату, как и добывающие предприятия.

"Все качественные кадры с рынка забирают корпорации. Как правило, мы можем привлечь только очень увлекающихся людей, которые действительно сильно переживают за экологию", - уточнила Радионова.

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"Работали неэффективно". Глава Росприроднадзора объяснила смену руководства управлений в уральских автономиях

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Теги: Росприроднадзор, Светлана Радиолнова, интервью, Андрей Гуржеев



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