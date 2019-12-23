09 Октября 2020
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Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры

В Москве сотрудник Генпрокуратуры получил удар ножом в ногу в магазине за замечание покупателю, прятавшему продукты.

Пострадавший доставлен в больницу, нападавший задержан.

Как сообщает РИА Новости, возбуждено уголовное дело о разбое. Известно, что инцидент произошел в продуктовом магазине на севере столицы.

Напомним, 1 октября 2019 года у проходной здания СКР в Москве петербуржец напал на сотрудника ведомства, ударив его ножом в спину, в результате силовик скончался.

С обвиняемым в убийстве мужчиной провели различные экспертизы, которые доказали, что злоумышленник является невменяемым человеком.

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В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры

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Теги: москва, генпрокуратура, нож, нападение



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