В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры

В Москве сотрудник Генпрокуратуры получил удар ножом в ногу в магазине за замечание покупателю, прятавшему продукты.

Пострадавший доставлен в больницу, нападавший задержан.

Как сообщает РИА Новости, возбуждено уголовное дело о разбое. Известно, что инцидент произошел в продуктовом магазине на севере столицы.

Напомним, 1 октября 2019 года у проходной здания СКР в Москве петербуржец напал на сотрудника ведомства, ударив его ножом в спину, в результате силовик скончался.

С обвиняемым в убийстве мужчиной провели различные экспертизы, которые доказали, что злоумышленник является невменяемым человеком.