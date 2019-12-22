08 Октября 2020
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Политика В России
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

В ГД ответили на слова Зюганова о досрочных президентских выборах

Партия "Справедливая Россия" не видит общественно-политических предпосылок для проведения досрочных выборов президента, о возможности которых заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Как сказал РИА Новости первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов, лидер КПРФ не относится к тем людям, которые определяют, будут ли выборы досрочными.

По словам парламентария, Зюганов начинает предвыборную кампанию и ради набора очков на будущих выборах пытается представить существующую в стране ситуацию "в не очень хорошем свете", чтобы дестабилизировать обстановку.

Напомним, накануне в Октябрьском зале Дома Союзов прошла конференция лево-патриотических сил "Россия 2024: Левый поворот или национальная катастрофа".

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что текущий курс правительства завел не только в тупик, но уже и к опасной черте. На этом фоне приближаются выборы, причем Зюганов не исключил и досрочных президентских выборов.

В качестве альтернативы лидер КПРФ предложил опыт народных предприятий и планирования экономики по образу Иркутской области под руководством Сергея Левченко. "Нужно предложить обществу и правительству народного доверия уникальный опыт народных предприятий. И нынешняя конференция - первый шаг в этом направлении" - подчеркнул Зюганов.

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В ГД ответили на слова Зюганова о досрочных президентских выборах

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Теги: госдума, геннадий зюганов, михаил емельянов



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Ранее 21.12.2019 11:49 Мск КПРФ не исключила досрочных президентских выборов и призвала всех левых в партию

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