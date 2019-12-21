07 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
(2006) | Фото: www.moscs.ru

В России ужесточат наказание за рекламу наркотиков в интернете

Правительство России одобрило законопроект об ужесточении наказания за распространение в интернете запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом была размещена сегодня на сайте кабмина по итогам заседания правительства, которое прошло 19 декабря.

Как следует из текста документа, законопроектом предлагается: "ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП, предусмотрев повышенные штрафные санкции для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики в сети Интернет, с одновременным внесением изменений в часть 1 статьи 3.5 КоАП, определяющую размеры административных штрафов".

Кроме того, будет предусмотрено наказание для иностранцев в виде штрафа, ареста и выдворением за пределы РФ.

Будут увеличены штрафные санкции за неисполнение обязанностей по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений Роскомнадзора. За повторное совершение правонарушения будет повышенная ответственность.

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В России ужесточат наказание за рекламу наркотиков в интернете

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Теги: наркотики, реклама, интернет



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