В Тулуне трое рабочих погибли при обвале грунта

В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала грунта, двое пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Иркутской области.

Трагедия произошла вчера вечером на ул. Песочная, где велись земляные работы. Следователи возбудили уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным регионального минздрава, пострадавшие находятся в городской больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.