В Прикамье прокуратура потребовала отремонтировать памятник архитектуры, где живут медики

Прокуратура потребовала от администрации Чердынского района отремонтировать памятник архитектуры "Дом Черемисина-сына", в котором живут медики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

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Здание – в муниципальной собственности, в нем расположено ведомственное жилье для врачей Чердынской районной больницы. Как оказалось, у него разрушен фасад, произошло частичное выветривание лицевой кирпичной кладки, утрачен организованный водостока, есть другие нарушения.

Администрация района ранее игнорировала предписания отремонтировать здание, поэтому в Чердынский райсуд поступил соответствующий иск. Он удовлетворен, однако решение пока не вступило в силу.

Напомним, ранее аналогичное решение вынесено по общежитию Пермского оперного – памятник архитектуры находится в ужасном состоянии.