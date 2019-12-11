Пермский оперный через суд обязали отремонтировать здание, где жил в ссылке младший брат Николая II

Театру оперы и балета запретили использовать общежитие, которое находится в здании, где ранее располагались "Королёвские номера". Дом находится в аварийном состоянии, а его владельцы игнорировали предписания о необходимости срочного ремонта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Спорный объект – трехэтажное кирпичное здание по адресу Сибирская, 5 в Перми, построенное в 1907 г. по проекту губернского инженера Емельяна Артемова, открывшего в доме роскошные номера. В 1911-15 гг. в гостинице останавливались приезжавшие в Пермь артисты оперы, драмы, цирка. В марте – июне 1918 г. там жил сосланный в Пермь великий князь Михаил Романов. Также в помещениях квартировали два поэта Владимира – Маяковский и Луговской.

Сейчас дом – в аварийном состоянии. В нем расположены общежитие, принадлежащие на праве оперативного управления театру, кафе и офисы. Техническое состояние представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Собственникам и владельцу помещений вносили соответствующие предписания о том, что надо исправить ситуацию – здание надо было отремонтировать до 14 января этого года, однако воз и ныне там. Ленинский райсуд Перми обязал ответчиков, в числе которых – театр, отремонтировать здание бывших "Королёвских номеров" и не использовать его до конца ремонта. Краевой суд оставил решение коллег без изменений.