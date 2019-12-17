"У нее такое часто бывает", – коллеги о скандальном высказывании депутата Гусевой

Депутат от "Единой России" Ирина Гусева, которая сравнила малоимущих граждан с тунеядцами и уголовниками, "запуталась" в показаниях и теперь через СМИ пытается "оправдаться". Она ссылается на то, что публикация Накануне.RU была якобы "политической провокацией", и вообще слова были вырваны из контекста.

Гусева заявила в комментарии "РИА Новости", что заседание комитета по бюджету и налогам, на котором обсуждали прогрессивную шкалу налогообложения, было аж два месяца назад. Теперь же об этом заявлении вспомнили якобы именно в тот момент, когда она опубликовала пост в своем "инстаграме", где требовала наладить работу "Почты России" в Волгоградской области.

На самом деле заседание прошло не в октябре, а 2 декабря, и ролик был выложен на YouTube-канале NakanuneTV 9 декабря, а пост Гусевой про "Почту России" выставлен 13 декабря. Что касается якобы вырванных из контекста слов Гусевой, то в распоряжении Накануне.RU есть видеозапись того заседания, мы приводим цитату полностью:

"Из доклада никак не могу понять, это политический вопрос или экономический? Если это политический, тогда все понятно – надо выключить микрофоны и тогда голосовать. Если экономический, то тогда давайте все-таки сейчас, не разделяясь на тех, кто с одной стороны стола, с другой, давайте сядем и посчитаем экономику. При этом честно будем говорить, что тех, кого мы хотим защитить – вообще надо не с богатыми бороться, а с бедностью бороться! Вот с чем надо бороться. А закон как раз вот – давайте еще задушим тех, кто в "тень" уйдет, давайте сейчас, как где-то в Канаде… Зачем приводить пример? Давайте приведем пример – вот ни одна страна в мире так не финансирует социальное обеспечение, как наша страна. Сейчас мы говорим о том, что прожиточный минимум получают люди – давайте там процентную ставку ниже – а я, например, не согласна! Эти люди ни одного дня могли не работать, сидеть в тюрьме, где мы их охраняли, кормили! И так далее и тому подобное. Потом вышел из тюрьмы – и давай еще здесь дадим ему полную возможность не платить налоги! Он (законопроект) отличается, но и люди отличаются. Мы каждому должны будем объяснить. Мы сейчас должны не ссорить людей, а мы должны объединить их в той части, что наша задача – защитить каждого гражданина. Где есть страна, где 80% за образование в том же садике платит государство, только 20% – родители? Где? Нет ни одной. И так далее, и тому подобное. Я все-таки предлагаю решением комитета сесть за стол, может, созвать рабочую группу, которая будет считать экономку. Экономику! С экспертами переговорить. Потому что просто так огульно – это политический тогда вопрос, но тут экономики нет никакой".

При этом обсуждался законопроект по прогрессивной шкале налогообложения, который предложили депутаты от КПРФ, соавторы Николай Арефьев и Вера Ганзя. Они предложили для малоимущих граждан снизить налог на доходы с 13%, как сейчас, до 5%. А для людей со сверхдоходами, соответственно, повысить ставку. На что Гусева ответила таким монологом.

Николай Арефьев, представляющий на заседании проект, рассказал Накануне.RU, что у Гусевой такие заявления не редкость:

"У нее часто выскакивают такие вещи. Когда мы говорим о малоимущих, то они считают, что это какие-то бомжи, которые нигде не работают, а между тем таких людей уже под 20 млн человек, которые доходы имеют ниже прожиточного минимума. Сегодня жить легко только жуликам и проходимцам, а нормальным, честным людям легче превратиться в бомжа, чем честно выжить на этом свете, потому что в такие условия их поставила "Единая Россия".