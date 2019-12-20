06 Октября 2020
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Иммуно-ферментный анализ, лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

Причиной вспышки кишечной инфекции в школе и детсаду на Урале стала немытая посуда

Стала известна причина вспышки кишечной инфекции в детском саду и школе свердловского поселка Мартюш. Как только история получила огласку через наше издание, ситуация начала проясняться.

Всему виной стали немытая посуда и другие нарушения санитарных условий в учреждениях. Об этом журналисту Накануне.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

"После получения экстренных извещений из детсада и школы поселка Мартюш наши специалисты выехали на место и осмотрели пищеблок школы в первую очередь. Там были обнаружены множественные нарушения санитарного режима, нарушения в плане дезинфекции. Также были проблемы с мытьем посуды. В ходе эпидемиологического исследования установлено, что возбудителем заболевания стал норовирус. Похожие нарушения были зафиксированы и в детском саду тоже", - отметила представитель ведомства Анна Ожиганова.

Администрации школы и детского сада дали неделю на устранения всех нарушений. Пока непонятно, ликвидированы ли все нарушения на пищеблоках учреждений.

Между тем, сегодня в Каменске-Уральском состоялся суд, который постановил открыть школу в понедельник.

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Причиной вспышки кишечной инфекции в школе и детсаду на Урале стала немытая посуда

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Теги: кишечная инфекция, Каменский район, Мартюш, дети, Роспотребнадзор



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