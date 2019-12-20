06 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

У кого кишка тонка? На Урале - массовая вспышка инфекции у детей, власти скрывают информацию

В свердловском поселке Мартюш произошла массовая вспышка заболевания среди детей, предположительно, кишечной инфекцией. Бацилла поразила ребят в стенах детского сада и школы. Как рассказали местные жители корреспонденту Накануне.RU, оба учреждения были переведены на карантин и закрыты для посещения. Причиной распространения заболевания могла стать неисправная канализация, на которой освоили 13 млн руб. При этом, судя по всему, ответственные ведомства не доводили до общественности информацию о происходящем на протяжении примерно месяца.

По оценкам собеседников нашего информагентства, в поселке пострадали от 100 до 400 детей, часть из них были госпитализированы. Другие же продолжили лечение амбулаторно. В поселке численностью 4 тыс. человек и прилегающей к нему деревне Брод, где живут еще 1,5 тыс. человек, работает лишь один педиатр. Поэтому, по данным жителей, после вспышки инфекции поликлиника не справлялась с очередями из детей.

Интересно, что после произошедшего директора и школы, и детсада ушли на больничный. По сведениям инсайдера Накануне.RU, слегли и четыре няни, работавшие с детьми.

При этом никто из них ничего не объяснил встревоженным родителям. Затем на их телефоны стали приходить странные СМС-сообщения от поселковой администрации. Якобы в тексте СМС-ок людей убедительно просили не рассказывать ничего о произошедшем журналистам.

Некоторые жители во время звонков Накануне.RU говорили, что с их детьми все в порядке. Однако, как рассказал местный житель Павел Иванов, детский сад весь декабрь не работает в нормальном режиме.

карантин, Мартюш(2019)|Фото: Накануне.RU

"Моему ребенку 3,5 года. Не вожу его в садик с 3 декабря. Причина - кишечная инфекция среди детей. Кстати, сначала у нас закрыли школу и только потом садик. Родители были недовольны тем, что садик закрыли не сразу, а лишь спустя время. Поначалу карантин был введен лишь до 9 числа и когда я привел ребенка в садик, нас попросили принести две баночки с калом для анализов. Это подтверждает, что речь идет о кишечной инфекции", - считает мужчина.

Один из источников Накануне.RU, знакомых с ситуацией, утверждает, что кишечная инфекция у детей, возможно, была спровоцирована неисправной канализацией в учреждениях.

"В поселке настоящая вонь. Канализация, на которую потратили 13 млн руб., не работает. Это одна из вероятных причин вспышки кишечной инфекции", - отметил собеседник.

Карантин в школе и детском саду первоначально был продлен до субботы, 21 декабря. Теперь же стало известно, что поселковую школу откроют для посещения в ближайший понедельник.

Главврач поселковой больницы Наталья Вавилова отказалась комментировать ситуацию, сославшись на срочную линейку. При этом женщина не опровергла детские госпитализации. В министерстве здравоохранения Свердловской области на момент публикации ситуацию не прокомментировали. Мобильный номер главы Каменского городского округа Сергея Белоусова оказался недоступен (Мартюш - крупнейший населенный пункт округа).

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У кого кишка тонка? На Урале - массовая вспышка инфекции у детей, власти скрывают информацию

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Теги: кишечная инфекция, Каменский район, Мартюш, дети



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Развитие сюжета:

Ранее 20.12.2019 14:52 Мск Причиной вспышки кишечной инфекции в школе и детсаду на Урале стала немытая посуда

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