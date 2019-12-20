На Ямале районный чиновник уволен в связи с утратой доверия из-за того, что вместо себя отправил в суд подчиненного

Начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района наказан за то, что отправлял подчиненного в суд, где делил имущество со своей женой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

В январе-феврале чиновник направлял главного специалиста департамента в суд, чтобы подчиненный представлял интересы начальника в рамках процесса о разделе имущества с его бывшей женой. После этого глава департамента принял на работу супругу подчиненного, представлявшего его в суде.

Глава администрации района получил прокурорское представление. После проведения проверки чиновник уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Отдельным решением уволена работник, получившая должность в результате "помощи" ее супруга начальнику.